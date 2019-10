Calciomercato Juventus, le sorprese sono dietro l’angolo per la squadra bianconera che un po’ a sorpresa potrebbe decidere di cedere il portiere polacco Szczesny.

Il calciatore offre delle garanzie e un contratto in scadenza 2021 dovrà essere rinnovato il prima possibile per evitare eventuali guai futuri. Non è da escludere però che ci possano essere delle scelte diverse con l’acquisto di altri calciatori.

Calciomercato Juventus, Szczesny ceduto?

E se sul calciomercato la Juventus puntasse su Gigio Donnarumma? Il giovane sembra grigio in volto al Milan e potrebbe prendere la decisione di partire per debuttare finalmente in Champions League.

Attenzione perché dietro ci potrebbero essere le buone parole sempre spese per lui da Gigi Buffon. Quest’ultimo è tornato in bianconero in estate e ha dimostrato di avere grandi possibilità di vedere nuovi trionfi molto presto.

