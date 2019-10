Eriksen alla Juventus, l’affare si infiamma all’improvviso a tal punto che il Tottenham ha fissato il prezzo per il ragazzo: news calciomercato a gennaio.

Il danese in forza agli Hotspur ha il contratto in scadenza a giugno 2020 e salvo clamorosi imprevisti verrà ceduto nel mese di gennaio, alla riapertura del calciomercato. La Juventus, come sappiamo, è in prima fila per il ragazzo: Fabio Paratici vuole approfittare della sessione invernale per portarlo già a Torino, oppure trovare un accordo in grado di bloccarlo a giugno, a parametro zero. Intanto è stato fissato il prezzo del suo cartellino.

Eriksen alla Juventus, calciomercato: prezzo fissato per gennaio

Il Tottenham ha fissato il prezzo per Eriksen alla Juventus, oppure al Real Madrid: al momento, infatti, queste sono le due opzioni più calde per il ragazzo classe 1991 in grado di coprire più ruoli sia a centrocampo sia in attacco.

La base di partenza è fissata a circa 20-25 milioni di euro, come riporta Calciomercato.it. Ci riuscirà la Vecchia Signora a portare alla corte di Maurizio Sarri un giocatore che, comunque vada, intaserà ulteriormente un reparto già particolarmente affollato.

E’ lecito aspettarsi, quindi, una partenza eccellente ed il primo nome sulla lista porta ad Emre Can, che ha molte richieste e permetterebbe ai bianconeri di compiere un’importante plusvalenza.

Zidane, dall’altra parte, è pronto a tornare sul nazionale della Danimarca in quanto il suo primo obiettivo, Pogba, non sembra convincerlo a pieno.

