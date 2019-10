Alderweireld potrebbe essere un’occasione a zero per la Juventus. I bianconeri puntano al difensore belga, in uscita dal Tottenham.

Obiettivo rinforzi. È questo il mantra che domina in casa Juventus in vista delle prossime sessioni di calciomercato. I bianconeri potrebbero puntare su alcuni parametro zero, che rappresenterebbero il cosiddetto usato sicuro e garantito. Uno di questi potrebbero essere senza alcun dubbio Toby Alderweireld.

Alderweireld alla Juventus, Calciomercato: il belga può arrivare a parametro zero

Il difensore belga è infatti in uscita dal Tottenham. Gli Spurs non intendono rinnovare il suo contratto, che scadrà nel giugno del 2020. Il tutto sembrerebbe legato alla sua età: il centrale infatti ha già compiuto 30 anni lo scorso mese di marzo. La Juventus però è alla ricerca di un difensore centrale di esperienza e di personalità e potrebbe puntare proprio su di lui.

Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, i bianconeri avrebbero già sondato il terreno per verificare la fattibilità dell’operazione. Il tutto però potrebbe essere legato al futuro di Rugani. L’ex Empoli sta trovando pochissimo spazio in questa prima parte di stagione e gennaio potrebbe partire, con Roma e Zenit San Pietroburgo in pole position. E allora ecco che, la prossima estate, Alderweireld potrebbe diventare un obiettivo molto concreto e reale. Non resta che attendere i prossimi mesi per capire, ma la sensazione è che i bianconeri siano alla ricerca di un difensore, viste le situazioni di Bonucci e Chellini. Il belga potrebbe davvero rappresentare il profilo giusto. Non resta che attendere l’evoluzione della situazione. Paratici resta alla finestra.

