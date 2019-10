Gli aggiornamenti sulla situazione degli infortunati in casa Juventus: gli aggiornamenti su Douglas Costa, De Sciglio e Danilo. Come stanno? Le ultimissime.

Arrivano buoni aggiornamenti per quanto riguarda gli infortunati Juventus: l’infermeria, infatti, si sta svuotando passo dopo passo e finalmente alcuni giocatori tornano a disposizione. Douglas Costa, De Sciglio e Danilo infatti dovrebbero rientrare tra la gara contro il Bologna di Serie A, in programma dopo la sosta, e quella con la Lokomotiv Mosca di pochi giorni dopo in Champions League.

Infortunati Juventus: Douglas Costa, Danilo e De Sciglio come stanno?

Al momento tutti questi tre infortunati Juventus, che erano ai box in infermeria da un po’ di tempo, potrebbero clamorosamente sorprendere Maurizio Sarri ed esser a disposizione dopo la sosta.

Soprattutto il brasiliano ex Bayern Monaco, mentre gli altri giocatori stavano riposando, ha stretto i denti ed in questi giorni ha continuato ad allenarsi da solo alla Continassa. Il motivo è molto semplice: vuole tornare al più presto a disposizione.

Per quanto riguarda la difesa, invece, l’obiettivo è quello di dare un po’ di riposo ad Alex Sandro e Cuadrado che hanno spinto molto nel ruolo di terzini.

Per questo motivo i medici bianconeri proveranno a fare il miracolo e farli scendere in campo, almeno per qualche minuto, contro i felsinei al rientro per poi provare a recuperarli a pieno per la gara di Champions League.

