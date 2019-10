Juventus, Bonucci vede un traguardo importante: record vicino

Bonucci, difensore centrale della Juventus, sta per raggiungere un traguardo importante in Nazionale: il record è vicino ed il capitano potrà esultare.

Sta per raggiungere un traguardo importante, Leonardo Bonucci della Juventus: il difensore centrale titolare, nonché capitano dei bianconeri, è anche un pilastro della Nazionale. Per questo motivo adesso l’ex Bari sta per raggiungere un traguardo davvero importante in Nazionale: con l’Italia sta per raggiungere un traguardo che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Juventus, Bonucci da record in Nazionale

L’obiettivo è quello di centrare le 100 presenze in Nazionale, con la maglia dell’Italia. Ad oggi è a quota 92 e l’obiettivo è davvero vicino e potrebbe arrivare a Facchetti.

Insomma, questo per lui sarebbe un grande traguardo e davanti a lui, a non molta distanza, ci saranno anche Facchetti a quota 94, Zambrotta a 98 e 103 Chiellini.

