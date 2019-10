Scambio Rabiot Eriksen tra Juventus e Tottenham: l’affare potrebbe inaspettatamente prendere forma già nel calciomercato di gennaio: lo scenario.

Entrambi i giocatori non sono più felici nelle rispettive squadre ed il sogno di Fabio Paratici è quello di portare il danese alla corte di Maurizio Sarri per provare a diventare davvero grandi e compiere il salto di qualità, un altro. Il centrocampista francese dall’altra parte non sta trovando spazio tra le fila dei bianconeri e vorrebbe cambiare aria: lo scenario.

Scambio Rabiot Rriksen Calciomercato Juventus: cifre importanti

Al momento le cifre per quanto riguarda lo scambio Rabiot Eriksen le cifre sembrano essere davvero importanti: le ultimissime news di calciomercato Juventus e Tottenham vogliono i bianconeri ottenere un conguaglio economico importante in proprio favore.

Il motivo è presto detto: al netto della differente età tra i due, la ragione principale sembra essere un’altra, ossia il fatto che il contratto del francese non sia in scadenza così come quello del danese.

Il contratto dell’ex Psg, infatti, è ancora molto lungo e per questo motivo la Vecchia Signora per lasciarlo partire chiede qualcosa come 20 milioni in aggiunta al cartellino del centrocampista degli Hotspur.

Insomma, le cifre sembrano essere molto importanti e di certo non sarà facile per le due compagini trovare l’accordo, ma questa è una pista davvero calda. Lo scambio si potrebbe fare.

