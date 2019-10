Gianluigi Buffon potrebbe prolungare di un anno il suo contratto con la Juventus. Futuro in dirigenza per l’estremo difensore?

Il suo ritorno, avvenuto quest’estate, ha fatto contenti tanti tifosi della Juventus. Gianluigi Buffon è senza alcun dubbio uno dei giocatori simbolo della squadra bianconera. Il portiere, che è assolutamente consapevole di essere ormai una riserva, potrebbe però restare ancora in quel di Torino.

Calciomercato Juventus, Buffon verso il rinnovo?

Buffon ha comunque fatto il suo e fornito prestazioni più che ottimali quando è stato chiamato in causa. L’ex Psg ha sostituito più che degnamente Szczesny, dimostrando di poter dire anche la sua e di poter giocare ad alto livello. Ed è per questo che il 41enne potrebbe persino rinnovare il suo contratto che lo lega al club bianconero.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, in casa Juventus si starebbe pensando di prolungare il contratto di un anno. L’ex capitano potrebbe quindi difendere la porta della Juventus fino al 2021. Per lui poi è sempre più probabile un ingresso nello staff dirigenziale. Insomma, Buffon è sempre più parte della storia della società piemontese. E basterebbe una firma per dimostrarlo ancora una volta a tutti. D’altronde certi amori non finiscono, ma fanno dei giri immensi e poi ritornano. Un amore dai colori bianconeri.

