Gianluigi Buffon torna alla Juventus è tutto fatto. Domani il calciatore si sottoporrà alle visite mediche per tornare in quella che per lui ormai da decenni è una vera famiglia.

L’affare è avvenuto in silenzio, con qualche voce anche già alcuni giorni fa. Giocatore di grandissima personalità verrà a fare il secondo a Szczesny assicurando alla squadra bianconera grande personalità.

Buffon torna alla Juventus, Calciomercato: tutto fatto!

A pagare pegno sarà Mattia Perin che probabilmente sarà ceduto al Milan. Giocatore d’esperienza e di grande livello darà il suo contributo già dalla panchina.

