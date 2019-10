Maurizio Sarri avrebbe messo nel mirino due giocatori del Chelsea, allenati nella passata stagione. Approderanno alla Juventus?

Il mercato della Juventus potrebbe ruotare attorno ad alcuni giocatori della Premier League. Oltre a Harry Kane e Gabriel Jesus, i bianconeri dovrebbero infatti aver messo gli occhi anche su due giocatori del Chelsea. A chiederli sarebbe stato direttamente Maurizio Sarri, che nella passata stagione ha allenato proprio i londinesi.

Calciomercato Juventus, Sarri pensa a due giocatori del Chelsea

Wilian e Pedro. Dovrebbero essere questi, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, i due obiettivi dell’attuale allenatore dei bianconeri. I due giocatori sarebbero rimasti in ottimi rapporti con il loro ex tecnico e sarebbero felicissimi di poterlo riabbracciare in quel di Torino. Il brasiliano potrebbe arrivare a parametro zero. Il suo contratto con i Blues scadrà infatti nel giugno del 2020. Ci sarebbe però da battere una nutritissima concorrenza.

Discorso simile per lo spagnolo, che andrà anch’egli in scadenza la prossima estate. Insomma, Sarri avrebbe individuato due esterni che potrebbero davvero fare al caso della Juventus per esperienza, carisma e personalità. Tutto però è legato a delle eventuali cessioni, in primis quella di Mario Mandzukic, che sembra sempre più vicino al Manchester United. Per fare spazio a Wilian e Pedro però dovrebbe dire addio qualcun’altro tra Dybala, Douglas Costa, Cuadrado e Bernardeschi. Insomma, un puzzle che deve completarsi. Ma Sarri vorrebbe riavere i suoi due pupilli. E chissà che non sia accontentato. L’estate d’altronde è ancora abbastanza lontana e tutto può cambiare in maniera radicale.

