Infortunio per Ramsey, non terminano le sfortune per il calciatore gallese tempestato dal punto di vista fisico per problemi muscolari.

Il calciatore aveva riportato un affaticamento all’adduttore nel prepartita contro l’Inter che aveva costretto così Maurizio Sarri a schierare dall’inizio al suo posto sulla trequarti Federico Bernardeschi. Vedremo quando sarà a disposizione, questa è una tegola per i bianconeri.

Infortunio Ramsey, Juventus: si ferma ancora il gallese

L’infortunio di Ramsey non è una novità per questa stagione purtroppo. Arrivato a parametro zero dall’Arsenal il ragazzo ha giocato veramente poco. Il Galles ha comunicato che il calciatore non ha recuperato e non sarà a disposizione per la gara di qualificazione a Euro 2020 contro la Croazia.

