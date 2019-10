Calciomercato Juventus, Paratici ha in mano un baby fenomeno

Fabio Paratici ha in mano un nuovo attaccante che, potenzialmente, potrebbe esplodere: la concorrenza è tanta ma si tratterebbe di un baby fenomeno.

Fabio Paratici guarda al presente della sua Juventus ma anche e soprattutto al futuro: è per questo che ha già puntato Ademipo Odubelo, attaccante di 17 anni ancora da compiere che in Nazionale con la sua Repubblica d’Irlanda sta letteralmente facendo sfracelli. Il ragazzo, oggi al Manchester United under 18, ha attirato le attenzioni di molti club.

Calciomercato Juventus, Paratici opziona un baby attaccante?

Al momento, però, la concorrenza per arrivare al giovanissimo bomber, che assomiglia molto a Kean in termini di reti realizzate e cattiveria sotto porta, è davvero altissima. Oltre ai bianconeri, infatti, anche Atletico Madrid e West Ham sono sulle sue tracce da qualche giorno.

La sensazione è che a breve possa partire un’importante asta che vedrà coinvolti anche altri club, pronti a portare a casa un attaccante che con la sua nazionale ed il suo club sta facendo davvero bene.

Insomma, tutti pazzi per Odubeko, ma potrebbero essere le ultime partite prima di un suo trasferimento lontano dall’Inghilterra, dalla Premier League. Paratici ci prova.

