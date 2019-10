Cr700, Cristiano Ronaldo sigla il gol numero 700 in carriera

Cr700 verrebbe da dire per Cristiano Ronaldo che sigla nella gara contro l’Ucraina il gol numero 700 della sua carriera da professionista.

Giocatore straordinario ha dimostrato in poco tempo di avere quantità e qualità, in grado di saper crescere anche di fronte ai suoi, pochi, difetti. L’abbiamo visto impegnarsi più degli altri e anche migliorarsi in quei piccoli deficit nel corso del tempo.

Cristiano Ronaldo è un fenomeno, nient’altro da aggiungere. Il gol contro l’Ucraina ne è solo l’ennesima dimostrazione che ci fa capire come questo straordinario calciatore abbia sempre più voglia di fare la differenza anche raggiunta una certa età e dopo aver vinto in carriera praticamente tutto.

