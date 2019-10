Kai Havertz, gioiello del Bayer Leverkusen, è finito nel mirino della Juventus. I bianconeri devono però fare i conti con una nutrita concorrenza.

Kai Havertz è uno dei nomi più interessanti del palcoscenico internazionale. Il gioiello del Bayer Leverkusen sta stupendo e colpendo davvero tutti. Ed è per questo che sul centrocampista tedesco potrebbe scatenarsi una vera e propria asta di mercato. Tra le squadre interessate c’è anche la Juventus.

Havertz alla Juventus, Calciomercato: quanto concorrenza per il tedesco

L’inizio di stagione di Havertz però non è certo passato inosservato. I bianconeri quindi dovranno fare una conti con una concorrenza a dir poco agguerrita e nutrita. La strategia giusta per il club torinese potrebbe essere quella di accelerare i tempi per portarsi a casa il 20enne teutonico.

I club interessati aumentano di giorno in giorno e, secondo quanto rivelato dal noto portale tedesco ‘Sport 1’, al momento le pretendenti sarebbero salite addirittura a sei: Psg, Barcellona, Real Madrid, Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Liverpool. Insomma, per la Juventus la riuscita dell’affare Havertz appare a dir poco complicata e tutta in salita. Ma chissà che la Vecchia Signora non riesca a mettere a segno un colpo di fondamentale importanza per il futuro. D’altronde è con questi giocatori che si cresce e che si continua a vincere. E questo dalle parti di Vinovo lo sanno fin troppo bene.

