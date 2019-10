Isco continua a essere nel mirino della Juventus. E Il Real Madrid sembra aver abbassato le sue pretese economiche per lo spagnolo.

Isco continua a essere nei pensieri della Juventus. I bianconeri non hanno infatti mai smesso di monitorare con grande attenzione la situazione del centrocampista spagnolo. Il Real Madrid, in primis l’allenatore Zinedine Zidane, per di più sembra non puntare più su di lui, come dimostrato dalle sole tre presenze in campionato. Ed ecco che i piemontesi potrebbero approfittare di questa situazione.

Isco alla Juventus, Calciomercato: sconto del Real Madrid

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, le merengues potrebbe cedere Isco addirittura già nella sessione di gennaio. Per di più Florentino Perez avrebbe abbassato le sue pretese economiche per il 27enne centrocampista, accontentandosi di solo, si fa per dire, 55 milioni di euro. Insomma, un prezzo ben più basso rispetto a quanto chiesto molto tempo fa.

La Juventus potrebbe quindi studiare il colpo già tra tre mesi, con Sarri pronto ad accogliere il prodotto del vivaio del Valencia. Quest’ultimo d’altronde vorrebbe giocare con maggiore continuità per riuscire a guadagnarsi e a garantirsi la convocazione per i prossimi Europei. Dunque tutti i tasselli sembrano esser sistemati al posto giusto. L’unico dubbio potrebbe però esser legato alle condizioni fisiche di Isco, molto spesso vittima di infortuni muscolari. Il suo talento però potrebbe cancellare tutte le perplessità della società bianconera. Non resta che attendere l’evoluzione di una situazione che appare comunque vicina alla sua conclusione.

