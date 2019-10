Disavventura social per Juan Cuadrado. Il giocatore colombiano della Juventus è stato insultato sui social network dai tifosi dell’Inter.

Juan Cuadrado è senza alcun dubbio tra i protagonisti di questo avvio di stagione della Juventus. Il colombiano, anche a causa di alcun infortuni, si è rivelato un pilastro imprescindibile e fondamentale nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri. Un’ascesa importante quella del sudamericano, che quest’estate sembrava vicinissimo alla cessione. Ora invece i bianconeri pensano addirittura al rinnovo del contratto.

Juventus, insulti sui social per Cuadrado

Non solo campo però per Cuadrado. L’esterno della Juventus infatti è diventato bersaglio sui social tifosi dell’Inter. La sua colpa è quella di aver messo ko Alexis Sanchez nel corso dell’amichevole tra Cile e Colombia. Il duro intervento dell’ex Fiorentina ha infatti procurato all’attaccante cileno dei nerazzurri una lussazione dei tendini peronei della caviglia sinistra.

Insomma, è per questo motivo che i tifosi meneghini hanno preso di mira sui social Cuadrado, ricoprendolo di insulti e brutte parole. Ed ecco che in pochissime ora il nome dello juventino è balzato in cima alle tendenze di Twitter. Una disavventura non da poco per il buon Juan, che testimonia però ancora una volta la fortissima rivalità tra Juventus e Inter. Anche se di mezzo, come in questo caso, ci sono le nazionali.

