Maurizio Sarri vorrebbe riavere Pedro, che ha allenato la passato stagione al Chelsea. Lo spagnolo verso la Juventus?

Un occhio attento ai parametro zero. Potrebbe essere descritto con queste parole il mercato che vorrebbe fare nelle prossime sessioni la Juventus. I bianconeri starebbero infatti seguendo giocatori che dovrebbero liberarsi dalle rispettive squadre nel giugno del 2020. Uno di questi potrebbero essere Pedro.

Pedro alla Juventus, Calciomercato: Sarri pensa allo spagnolo

Lo spagnolo è uno dei pupilli di Sarri, che lo ha allenato nella passata stagione al Chelsea. I due sarebbero rimasti in ottimi rapporti e il giocatore sarebbe felice di riabbracciarlo. Per di più il 32enne non è più un punto fermo dei londinesi, come perfettamente dimostrato dalle sole tre partite giocate in questo primo scorcio di stagione.

E allora ecco che l’ipotesi Juventus potrebbe davvero prender corpo. La Serie A sarebbe senza alcun dubbio una destinazione gradita per Pedro, voglioso di rimettersi in gioco e di dimostrare il suo valore. Il classe 1987 potrebbe dare personalità ed esperienza internazionale alla rosa dei bianconeri, caratteristiche che potrebbero risultare fondamentali in una competizione importante come la Champions League. E chissà che, vista la sua situazione contrattuale, il tutto non possa sbloccarsi addirittura già a gennaio. Difficile, ma non impossibile. Sarri avrebbe già espresso il suo desiderio. E chissà che il non possa essere accontentato.

