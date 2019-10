Calciomercato Juventus, Matuidi verso il rinnovo? C’è una clausola

Il futuro di Blaise Matuidi è una delle questioni più importanti in casa Juventus. il francese rinnoverà il suo contratto? Tutto dipende da una clausola.

In estate sembrava vicinissimo l’addio, ma ora la situazione pare essersi totalmente ribaltata. Blaise Matuidi infatti si è ripreso la Juventus a suon di grandi prestazioni, personalità e umiltà. E ora la società bianconera starebbe pensando a rinnovare il contratto del centrocampista francese.

Calciomercato Juventus, il rinnovo di Matuidi è legato a una clausola

La permanenza di Matuidi, secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’, potrebbe essere legata alla presenza di una clausola, che scadrebbe nel mese di febbraio. Attivando quest’ultima, il contratto del transalpino si rinnoverebbe automaticamente di un anno. Insomma, un prolungamento breve, ma che potrebbe permettere ai piemontesi di allontanare e di mettere a tacere le continue voci di un possibile addio e di una cessione sempre più vicina.

Insomma, in questo primo scorcio di stagione, Matuidi sembra davvero essersi guadagnato la fiducia di Maurizio Sarri, che, in una situazione d’emergenza, l’ha persino schierato da terzino sinistro. Esperienza e personalità al servizio della squadra: caratteristiche di cui la Juventus avrebbe ancora bisogno e necessità. Ed è per questo che il rinnovo sembrerebbe ora l’ipotesi più probabile. E il tutto sarebbe legato a una clausola. Non resta quindi che attendere cosa accadrà prima di febbraio.

