L’infortunio di Ramsey preoccupa la Juventus che deve fare i conti con l’infermeria per il gallese ancora una volta.

Una notizia che lascia tutti senza parole e che crea preoccupazione anche perché si tratta ancora di un problema muscolare. Il ragazzo si era fermato nel prepartita di Inter Juventus, gara che avrebbe dovuto giocare da titolare e che invece ha visto dalla tribuna.

Infortunio Ramsey, Juventus preoccupata per il gallese

L’infortunio di Ramsey ha costretto il calciatore a saltare le gare con il Galles dove era stato convocato. Il Corriere dello Sport sottolinea come si tornerà in campo per gli allenamenti oggi con il forte dubbio che porta appunto il nome di Ramsey.

Il calciatore ancora non sappiamo quando sarà nuovamente a disposizione, certo è che bisogna fare delle valutazioni perché questa prima parte della stagione per il ragazzo è stata sicuramente molto complicata sotto diversi punti di vista. Non per il rendimento perché il ragazzo ha fatto molto bene.

