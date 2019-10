Cristiano Ronaldo lascerà la Juventus a fine stagione? L’indiscrezione di calciomercato circola da tempo, ma cosa c’è di vero? Paratici risponde.

Prova a far spegnere sul nascere le voci di un possibile addio a fine stagione di Cristiano Ronaldo alla Juventus: che cosa c’è di vero? Fabio Paratici ha risposto a questa domanda facendo tacere tutte le voci che vogliono il portoghese lontano da Torino già dalla prossima stagione.

Ronaldo lascia la Juventus? Calciomercato: la risposta di Paratici

Il CFO della Juventus ha dichiarato che non esiste in alcun modo questa possibilità, ma non solo per la prossima stagione, ma anche e soprattutto per quelle a venire.

CR7 infatti è molto felice di rimanere in bianconero e la società non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire: è un vero e proprio punto di forza e lui si punterà dritto alla vittoria della Champions League.

Insomma, il dirigente nonché uomo mercato numero uno dei bianconeri spegne sul nascere tutte le voci di un possibile addio che hanno riguardato, già ormai da qualche mese, il portoghese ex Manchester United e Real Madrid.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK