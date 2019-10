Video Gol Bernardeschi Liechtenstein Italia: il bianconero ancora a segno

Liechtenstein Italia, si sblocca il risultato. A segnare è stato ancora Federico Bernardeschi, che concede il bis dopo la rete alla Grecia. Per vedere il gol clicca qui.

Continua il momento magico per Federico Bernardeschi. A sbloccare Liechtenstein Italia dopo pochissimi minuti è stato infatti proprio il giocatore della Juventus.

Video Gol Bernardeschi Liechtenstein Italia: bianconero ancora a segno

Bernardeschi ha concluso alla perfezione una grandissima azione degli azzurri di Roberto Mancini. A dare il via è stato Belotti, ma poi il tutto è stato rifinito da Biraghi, che ha crossato dalla sinistra. Per il bianconero è stato un vero e proprio rigore in movimento. Italia in vantaggio e il buon Federico è sempre più protagonista.

