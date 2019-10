Video Gol El Shaarawy Liechtenstein Italia: poker del Faraone

Video Gol El Shaarawy Liechtenstein Italia: arriva addirittura il poker della squadra azzurra, che porta la firma del Faraone. Per vedere il gol clicca qui.

Vero e proprio festival del gol in quel di Vaduz. Liechtenstein Italia è infatti sul 4-0. A firmare il poker degli azzurri di Roberto Mancini è stato El Shaarawy.

Video Gol El Shaarawy Liechtenstein Italia: il poker del Faraone

El Shaarawy ha messo la sua firma in calce su una bella azione dell’Italia. A dare il via è stato Di Lorenzo, con un perfetto filtrante per Cristante. Il centrocampista della Roma ha poi servito il suo ex compagno in giallorosso, che, di prima intenzione, ha gonfiato la rete. Trame di gioco davvero niente male.

