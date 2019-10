Calciomercato Juventus: possibili affari con il Milan. I rossoneri valutano alcuni giocatori che potrebbero lasciare Torino già a gennaio.

Asse Milano-Torino. Potrebbero essere riassunti così gli affari di mercato che potrebbe prendere corpo tra Juventus e Milan. I rossoneri, che potrebbero cedere Paqueta, che interessa al Psg di Leonardo, starebbero valutando alcuni giocatori che potrebbero lasciare Torino già nel mese di gennaio.

Calciomercato Juventus, il Milan su Emre Can e Rugani

Tra le situazioni monitorate da Boban e Maldini, i due dirigenti dei meneghini, c’è senza alcun dubbio quella di Emre Can. Il tedesco sta trovando poco spazio in questa prima parte di stagione e potrebbe chiedere la cessione già nella sessione invernale. Sull’ex Liverpool ci sarebbe l’interesse proprio del Psg, ma il Milan vorrebbe giocarsi la carta del prestito.

Un altro giocatore che potrebbe fare al caso dei meneghini è Daniele Rugani, che potrebbe cambiare squadra per cercare di guadagnarsi la qualificazione per i prossimi Europei. Il difensore infatti è già seguito stato anche in passato e anche lui è stato poco utilizzato da Sarri in questi primi mesi. Insomma, un asse di mercato potrebbe nascere nei prossimi mesi. Il calciomercato Juventus potrebbe ripartire da alcune cessioni, per poi cercare qualche colpo in entrata. Il Milan potrebbe quindi diventare una sorta di tacito e taciturno alleato. Non resta che attendere eventuali sviluppi.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK