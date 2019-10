Calciomercato Juventus: la Premier League sembra essere il campionato su cui i bianconeri hanno maggiormente messo gli occhi.

Sguardi in Premier. Potrebbe essere descritto così il calciomercato Juventus. i bianconeri sembrano infatti ingolositi da tre giocatori che militano nel campionato inglese. D’altronde l’avventura Oltremanica di Maurizio Sarri non può non aver lasciato il segno.

Calciomercato Juventus, tre obiettivi in Premier League

I nomi caldi attorno a cui potrebbe ruotare il calciomercato Juventus, secondo quanto riportato dal tabloid britannico ‘Daily Mail’, sarebbero quelli di N’Golo Kanté e Emerson Palmieri. I due giocatori del Chelsea sono stati allenati dall’attuale allenatore dei bianconeri durante la sua avventura in quel di Londra. Occorre però fare i conti con le resistenze del club britannico. Frank Lampard, allenatore dei Blues, non sarebbe infatti intenzionato a privarsi di due suoi pilastri.

L’altro grande nome nel mirino, sempre secondo quanto rivelato dai media inglesi, sarebbe quello di Christian Eriksen. In questo caso la trattativa appare un po’ meno complicata, in quanto il danese andrà scadenza di contratto col Tottenham nel giugno del 2020. C’è da fare attenzione però alla concorrenza del Real Madrid. La Juventus però potrebbe giocarsi la carta Rabiot, attratto dall’ipotesi di giocare in Premier League. Insomma tutto appare in continua evoluzione. I piani del calciomercato Juventus sembrano però portare in Inghilterra.

