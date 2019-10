Ma quanto ha incassato la Juventus dai prestiti di Higuain a Milan e Chelsea? Ecco le cifre che ha garantito l’argentino.

Sono bastati pochi mesi a Gonzalo Higuain per riprendersi la Juventus e tornare a essere protagonista in maglia bianconera. Dopo i dubbi dell’estate, l’argentino sta tornando a dimostrare tutto il suo valore. Negli occhi e nella mente di qualcuno però c’è ancora quanto successo nella passata stagione, con i prestiti al Milan e al Chelsea.

Higuain, ecco quanto ha incassato la Juventus dai prestiti dell’argentino

Higuain non è riuscito a imporsi in nessuna delle due esperienze, ma il Pipita ha comunque, in un certo senso, fatto guadagnare la società piemontese. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Calcio e Finanza’, nelle casse della Juventus sono entrati poco più di 18 milioni di euro.

Entrando più nel dettaglio si può dire che il Milan, per sei mesi di prestito, ha sborsato 10 milioni e 208.000 euro. A queste cifre va aggiunto lo stipendio pagato a Higuain. Il Chelsea invece ha investito 7 milioni e 841.000 euro per regalare proprio a Maurizio Sarri, per gli ultimi sei mesi della scorsa stagione, l’attaccante avuto già ai tempi del Napoli. Insomma, l’annata non sarà certo stata delle migliori, ma il buon Gonzalo ha comunque pesato sul bilancio della Vecchia Signora.

