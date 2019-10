Juventus Bologna probabili formazioni: in vista del match di sabato contro i felsinei, Sarri potrebbe pensare a una novità di formazione.

Archiviata la pausa per le Nazionali, nel fine settimana tornerà il campionato di Serie A. La Juventus, nell’anticipo di sabato sera, ospiterà il Bologna. E, in vista della sfida contro in felsinei, Maurizio Sarri potrebbe optare per una grande novità di formazione.

Juventus Bologna probabili formazioni, Sarri pensa al tridente pesante

Infatti, secondo quanto rivelato da ‘Sportmediaset’, il tecnico dei bianconeri starebbe pensando a una soluzione affascinante e intrigante: il tridente offensivo formata da Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo. L’argentino dovrebbe agire da trequartista alle spalle del portoghese e del suo connazionale. Questo farebbe accomodare Ramsey in panchina. Il gallese non sarebbe però in perfette condizioni fisiche e queste potrebbe favorire l’esperimento di questo schieramento.

Un’opzione che sarebbe difficile da sostenere per le squadra in un primo momento, ma che, con il passare del tempo, potrebbe diventare sostenibile. L’allenatore della Juventus vorrebbe quindi puntare sulle sue tre bocche da fuoco per scardinare la difesa del Bologna. Due giorni per riflettere su quest’ipotesi, ma la tentazione potrebbe essere davvero molto forte. Non resta che attendere cosa accadrà, cercando di capire qualcosa già dai prossimi allenamenti.

Ecco comunque la probabile formazione della Vecchia Signora:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, Ronaldo.

