Douglas Costa è pronto a tornare a disposizione di Maurizio Sarri. Ecco quando il brasiliano potrebbe riscendere in campo.

Era il 14 settembre, giorno di Fiorentina Juventus, quando Douglas Costa si è infortunato. Il brasiliano aveva accusato un problema al flessore nel match contro la squadra viola. Ora però a distanza di un mese, il giocatore verdeoro sembra essere pronto per tornare a scendere in campo.

Douglas Costa, il rientro è sempre più vicino

“Sono tornato“, con queste parole pubblicate in un post Instagram ad accompagnare una bella foto che lo ritrae con Dybala, Douglas Costa ha praticamente annunciato il suo ritorno. Insomma, l’ex Bayern Monaco potrebbe essere già a disposizione per il match di sabato contro il Bologna. Appare molto più probabile però che Sarri lo faccia riposare ancora per un turno, per poi riaverlo al 100% per la sfida di Champions League contro la Lokomotiv Mosca.

Il rientro del brasiliano potrebbe anche portare a dei leggeri cambiamenti tattici. La Juventus potrebbe infatti tornare al 4-3-3 delle prime partite di questa stagione, con Douglas Costa esterno largo a destra nel tridente offensivo, completato da Cristiano Ronaldo e Higuain. Nelle ultime settimane c’è stato il passaggio al 4-3-1-2, con Ramsey nel ruolo di trequartista. Quale sarà ora la scelta di Sarri? Difficile dirlo. L’unica certezza è che il jolly verdeoro troverà sicuramente spazio, dimostrandosi ancora una volta utile e fondamentale.

