Milinkovic Savic alla Juve, Calciomercato: Lotito parla chiaro

Milinkovic-Savic alla Juve è un affare che Claudio Lotito sa bene poter essere redditizio per la Lazio, ma nello scorso calciomercato ha fatto muro.

Claudio Lotito fa muro per Milinkovic Savic alla Juventus: il patron della Lazio, infatti, dopo aver rifiutato due estati fa cifre a dir poco stellari per il centrocampista classe 1995, è ancora intenzionato a farlo finché non lo riterrà opportuno e, soprattutto, per non togliere ai tifosi un vero e proprio beniamino.

Milinkovic Savic alla Juve, Calciomercato: Lotito non lo cede

Al momento il prezzo di calciomercato per Milinkovic Savic alla Juventus è molto alto: si parla di oltre 60 milioni di euro per portarsi a casa il ragazzo che sta facendo davvero molto, molto bene.

Allo stesso tempo, però, va fatto notare come fino a giugno 2017 il costo del suo cartellino fosse quasi il doppio se non di più. Le sue recenti prestazioni, però, sono davvero molto incoraggianti ed hanno spinto il ragazzo di Simone Inzaghi ancora una volta verso l’essere considerato un vero e proprio top player a livello europeo.

Quest’estate sarà la volta buona? Staremo a vedere.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK