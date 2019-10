Calciomercato Juventus: continuano a rincorrersi le voci su un interesse del Real Madrid per il centrocampista bianconero Miralem Pjanic.

Miralem Pjanic sta vivendo un momento a dir poco magico. Il bosniaco si è caricato sulle spalle la Juventus nell’ultimo mese di campionato, ma il suo grande stato di forma è stato senza alcun dubbio evidenziato anche con la maglia della Nazionale.

Pjanic lascia la Juventus, Calciomercato: il Real Madrid pensa sempre al bosniaco

Le prestazioni e il rendimento di Pjanic di questo periodo non possono certo passare indifferenti. D’altronde le grandi qualità e capacità dell’ex Roma non rappresentano certo una novità. Come non lo sono senza alcun dubbio le voci di mercato che lo riguardano e lo vedono protagonista.

Infatti, secondo quanto rimbalza e arriva direttamente dalla Spagna, il Real Madrid non avrebbe mollato l’idea di accaparrarsi il centrocampista bosniaco. Il presidente delle merengues Florentino Perez vorrebbe affidare proprio a lui le chiavi del centrocampo della squadra madrilena. Il 29enne potrebbe dunque essere l’erede di Modric, che appare destinato a lasciare i blancos. Resta però ovviamente da capire la volontà della Juventus, che non appare certo intenzionata a lasciar partire uno dei suoi pilastri. Pjanic è stato per di più uno dei giocatori che più ha beneficiato della cura Sarri. Un motivo in più per non privarsene e per puntare ancora con insistenza su di lui.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK