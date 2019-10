Continua il momento d’oro di Miralem Pjanic. Il centrocampista della Juventus ha realizzato una doppietta con la maglia della Bosnia.

Momento d’oro. Non esiste espressione migliore per descrivere il periodo che sta vivendo Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco è un autentico pilastro della nuova Juventus di Maurizio Sarri, che sta trascinando a suon di gol e giocata di alta qualità. Il 29enne ha però confermato la sua grande forma anche con la maglia della sua Nazionale.

Pjanic, doppietta con la maglia della Bosnia

Pjanic ha dato spettacolo anche con la Bosnia. Nel match di questa sera contro la Finlandia il buon Miralem ha realizzato un’importante doppietta. La partita è terminata sul 4-1 e il centrocampista della Juventus è stato l’autentico mattatore del match.

Un rigore e un bel tiro all’incrocio: queste le due reti messe a segno dal classe ’90, caratterizzata anche da una traversa su calcio di punizione. Un poker fondamentale per la sua Bosnia, che grazie a questo risultato può tornare a sperare nel secondo posto nel proprio girone, lo stesso dell’Italia, e nella qualificazione agli Europei della prossima estate. Pjanic e i suoi compagni tornano così prepotentemente in corsa. E il centrocampista continua a essere assoluto protagonista. Dopo i gol contro Brescia e Spal, le grandi prestazioni con Bayer Leverkusen e Inter, il bosniaco continua il suo momento magico. I tifosi bianconeri non possono che essere felici e continuare a stropicciarsi gli occhi.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK