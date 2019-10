Il calciomercato Juventus è fatto anche di situazioni interne, di dinamiche che sono legate a questo inizio di stagione con Sarri in panchina.

Come rivela Tuttosport pare che infatti Juan Cuadrado e Blaise Matuidi siano pronti a rinnovare il contratto. Entrambi sembravano in partenza ed entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2020. Sarri li ha valutati e ha capito di poter puntare ancora forte su di loro.

Calciomercato Juventus, due calciatori firmano

Il calciomercato Juventus potrebbe presto blindare due campionissimi che sono stati tra i protagonisti di questo inizio di stagione. Maurizio Sarri ha testato che i due calciatori sono incredibilmente importanti sia per carisma e che per qualità. Giocatori in grado di fare la differenza in Italia e in Europa.

Blaise Matuidi è stato messo dentro fin dalla prima partita e Sarri non l’ha più tolto. Da interno sinistro di centrocampo è bravo a buttarsi dentro e per questo in grado di fare la differenza anche in zona offensiva. Juan Cuadrado invece era stato schierato per la prima volta da attaccante contro l’Atletico Madrid, per poi essere spostato dietro dove era stato provato per tutto l’anno. È riuscito così a tornare in campo per i ko di Danilo e Mattia De Sciglio.

