Dybala al Psg, Calciomercato Juventus: Neymar la chiave

Neymar potrebbe clamorosamenrte essere la chiave di Volta per portare Paulo Dybala al Psg: i bianconeri vogliono cedere o no la Joya? Le ultime.

L’aiuto potrebbe inaspettatamente arrivare da una persona assolutamente a sorpresa: Neymar, infatti, potrebbe spingere più di tutti la Joya verso il Paris Saint-Germain, soprattutto dopo aver chiarito il fatto che difficilmente rimarrà a Parigi per un’altra stagione dopo il termine di questa in corso. La Juventus, però, vuole vendere o no il ragazzo? Il punto cruciale è proprio questo.

Dybala al Psg, calciomercato Juventus: Neymar si mette in mezzo

Il fenomenale brasiliano, infatti, è sempre più la chiave che potrebbe far pendere da una parte o dall’altra la trattativa, che al momento non c’è, per Dybala al Psg. La Juventus, però, adesso sembra aver cambiato idea: non vuole più cedere il ragazzo.

Il motivo è molto semplice: dopo un’estate piuttosto travagliata, infatti, il ragazzo classe 1993 sembra aver trovato finalmente il proprio posto all’interno delle rotazioni di Maurizio Sarri.

Adesso, infatti, è riuscito a fare la differenza a suon di gol (bellissimo quello contro l’Inter) e soprattutto assist e giocate decisive per i compagni. Con buona pace del Psg.

