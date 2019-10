Non solo Premier League per Mandzukic. Per il croato potrebbe arrivare un’allettante proposta dal campionato statunitense.

Mario Mandzukic lascerà con tutta probabilità la Juventus nel mese di gennaio, ossia quando il mercato riaprirà i battenti. Il croato oramai sta vivendo da vero e proprio separato in casa e difficilmente Maurizio Sarri gli concederà qualche minuto. Ma quale sarà la sua destinazione? Tutto farebbe pensare al Manchester United, ma per l’ex Bayern Monaco potrebbe spuntare una possibilità allettante.

Mandzukic lascia la Juventus, Calciomercato: ipotesi MLS

Infatti, secondo voci provenienti dalla Germania, su Mandzukic ci sarebbe l’interesse dei Los Angeles Galaxy. Come rivelato da ‘SportBild’, il 33enne attaccante potrebbe allenarsi con la squadra californiana e quest’ultima potrebbe offrirgli un contratto per la prossima stagione, che partirà nel 2020.

La voce era già filtrata circa un mese fa, ma non si è mai trasformata in un qualcosa di concreto e reale. Chissà però se ora, con l’avvicinarsi dell’avvio del campionato statunitense, la trattativa non possa definitivamente entrare nel vivo. Al Galaxy il buon Mario troverebbe niente di meno che Zlatan Ibrahimovic. Va detto però che il contratto dello svedese scadrà il 31 dicembre. Se dovesse decidere rinnovarlo, i tifosi californiani potrebbero ammirare una super coppia d’attacco. Fantamercato? Chissà. Le prossime settimane daranno molto probabilmente le prime risposte. L’unica certezza al momento appare che il futuro di Mandzukic sembra sempre più lontano dalla Juventus.

