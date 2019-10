Dybala resta alla Juventus, Calciomercato: nessuna fretta per il rinnovo

Dybala è ufficialmente rinato e si è ripreso la Juventus. Ora i bianconeri pensano al rinnovo, ma senza alcuna particolare fretta.

Paulo Dybala si è ripreso con intelligenza e maturità la scena. Maurizio Sarri gli ha dato l’opportunità ora la Juventus può puntare di nuovo con grande fiducia sull’argentino. Il tecnico dei bianconeri starebbe addirittura provando a cucirgli addosso il ruolo da trequartista. Sarebbe questo il modo per poter schierare il tridente pesante con Cristiani Ronaldo e Higuain. Un’ipotesi a dir poco affascinante.

Dybala resta alla Juventus, Calciomercato: rinnovo, ma senza fretta

La Juventus però pensa anche al futuro e quindi al rinnovo di Dybala. Come riportato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, la rinascita dell’argentino avrebbe convinto la società bianconera a non lasciarselo sfuggire. Ed ecco che tutte le voci di una cessione e di un addio potrebbero esser smentite e messe a tacere con il prolungamento del contratto.

La società piemontese però non avrebbe particolare fretta. D’altronde la scadenza è prevista nel giugno del 2022. Ci sarebbe quindi tutto il tempo per imbastire una trattativa e per trovare l’accordo tra le parti. La volontà, dopo un’estate a dir poco tribolata, sembra essere fin troppo chiara: Dybala vuole la Juventus. E quest’ultima sembra aver riscoperto il valore e le qualità dell’ex Palermo. La cura Sarri ha sortito gli effetti sperati.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK