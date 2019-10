Juventus Bologna formazioni ufficiali: le scelte di Sarri e Mihajlovic. Bianconeri in campo con il confermato 4-3-1-2. Palacio unica punta tra gli emiliani.

Torna finalmente il campionato. Nell’anticipo serale dell’ottava giornata di Serie A, la Juventus ospita il Bologna. Per i bianconeri è vietato sbagliare dopo la grande vittoria di San Siro. Occhio però agli uomini di Mihajlovic, avversario da prendere assolutamente con le molle.

Juventus Bologna formazioni ufficiali: ecco chi scenderà in campo

Sarri conferma il 4-3-1-2, con Bernardeschi a supporto di Higuain e Cristiano Ronaldo. Panchina quindi per Paulo Dybala, pronto comunque a entrare e a dare una mano a partita in corso. Sorpresa anche tra i pali, con Buffon che concede un turno di riposo a Szczesny. Confermati invece difesa e centrocampo, con Cuadrado ormai intoccabile nel ruolo di terzino destro. Ancora out De Sciglio, Douglas Costa, Chiellini e Pjaca.

4-2-3-1 per il Bologna di Mihajlovic. Palacio sarà l’unica punta, supportato da una batteria di trequartisti: Orsolini, Soriano e Sansone. In difesa out Dijks per una botta al piede, spazio a Mbaye.

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo. All: Sarri

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Krejci; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All: Mihajlovic.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK