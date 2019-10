L’addio alla Juventus di Emre Can sembra essere una cosa praticamente certa. Tutto fa pensare a un duello tra Psg e Manchester United.

Emre Can è ormai una sorta di separato in casa. La Juventus sta pensando alla cessione del centrocampista tedesco. Sarri difficilmente gli concederà chance con continuità. L’ex Liverpool cercherà quindi fortuna altrove, dicendo addio già nel mese di gennaio. Ma quale sarà la sua destinazione?

Emre Can lascia la Juventus, Calciomercato: Psg o Manchester United

Secondo quanto riportato dal noto portale francese ‘Le10Sport’, Emre Can è finito nel mirino del Paris Saint-Germain. Leonardo sarebbe pronto a bussare alla porta della Vecchia Signora per presentare un’offerta per il classe 1994. I parigini dovranno però fare i conti con la concorrenza rappresentata dal Manchester United.

I Red Devils infatti sembrano fare sul serio per il centrocampista. D’altronde quest’ultimo vedrebbe di buon occhio un ritorno in Premier League, campionato in cui si è consacrato ed è esploso. Inoltre la Juventus sembrerebbe privilegiare soprattutto questa pista. Infatti Emre Can potrebbe essere una pedina per riaprire i discorsi legati a Paul Pogba. Un ritorno del francese stuzzica e non poco la società bianconera. Insomma, destini che si intrecciano e si intersecano. Gennaio farà senza alcun dubbio da apripista a discorsi estivi. Occhio però, come detto, al Psg.

