Le probabili formazioni di Juventus Lokomotiv sorprendono ancora con Maurizio Sarri che cambia nuovamente idea davanti.

Ecco le probabili formazioni della gara:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo

Lokomotiv Mosca: Guilherme; Ignatyev, Corluka, Howedes, Rybus; Zhemaletdinov, Barinov, Murilo, Krychowiak, Joao Mario; Smolov

Juventus Lokomotiv probabili formazioni, Sarri sorprende ancora

La sorpresa delle probabili formazioni di Juventus Lokomotiv Mosca dovrebbe essere Demiral. Il difensore turco infatti dovrebbe partire titolare per far rifiatare l’olandese De Ligt ancora un po’ in affanno in questo inizio di stagione e che si deve adattare al calcio italiano.

Davanti dovrebbe giocare invece Bernardeschi ancora una volta dietro a Cristiano Ronaldo e Higuain. Attenzione però ai nomi di Ramsey e Dybala che potrebbero tornare utili e a sorpresa potrebbero partire titolari.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK