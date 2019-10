Video Milan Lecce highlights: immagini gol e sintesi della partita

Video Milan Lecce: highlights e le immagini salienti di tutte della partita posticipo di Serie A. Clicca qui per vedere la sintesi.

La sintesi della partita tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i pugliesi di Liverani è molto semplice: tanta sofferenza per la formazione di casa, che aveva per la prima volta sulla sua panchina il nuovo allenatore dopo l’esonero lampo di Marco Giampaolo.

Video Milan Lecce: gol e highlights partita

Sulla carta non sembrava esserci partita ma, come spesso accade soprattutto in questo periodo dell’anno, specialmente se si parla della formazione rossonera nel pieno fermento di una rivoluzione.

Come potete vedere dal video gol highlights di Milan Lecce oggi, posticipo di Serie A, noterete come i giocatori di casa siano riusciti a compiere una buona partita ma, soprattutto, come gli ospiti siano riusciti a mettere seriamente in difficoltà i padroni di casa.

Gli uomini di Liverani, infatti, con il loro atteggiamento in campo, hanno dimostrato moltissima personalità al netto di una qualità tecnica decisamente inferiore rispetto ai milanesi.

Allo stesso tempo, però, è da notare come la partita per alcuni momenti è stata alla pari e questo non può che essere un complimento per il Lecce ma, allo stesso tempo, un demerito del Milan. Insomma, c’è ancora molto su cui lavorare.

