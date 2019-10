Buffon, parla l’agente: “Andrà avanti fino a che se la sente”

Silvano Martina, agente di Gianluigi Buffon, ha analizzato la situazione del suo assistito. Queste le parole del procuratore.

Gigi Buffon è stato grande protagonista del match di sabato contro il Bologna. Una sua parata sul finale ha infatti salvato il risultato e permesso alla Juventus di portare a casa tre punti d’oro e fondamentali. L’estremo difensore, che è a caccia del record di Paolo Maldini, ha dimostrato di poter dire e dare ancora tanto.

Buffon, le parole dell’agente del portiere

A parlare del futuro di Buffon è stato il suo procuratore Silvano Martina. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb’: “Sono 26 anni che parlo di Buffon. Sabato sera ha fatto una grande parata, ma Gigi è questo. Io penso che sia il più grande portiere della storia del calcio. Se non si fosse sentito competitivo a grandi livelli avrebbe smesso di giocare. Ha passione e finché se la sente andrà ancora avanti“.

Insomma, dichiarazioni che lasciano spazio a pochi dubbi e interpretazioni. Buffon ha ancora voglia di giocare e di essere protagonista ed è per questo che è tornato in quel di Torino. Probabilmente è per questo che la Juventus si è convinto di puntarci ancora una volta. La sua esperienza è al servizio della squadra, E sabato c’è stata l’ennesima dimostrazione.

