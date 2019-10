Buffon ha dimostrato di poter dare ancora tanto. L’obiettivo del portiere della Juventus ora è raggiungere Maldini nel numero di presenze.

Una parata all’ultimo respiro su una girata di Santander che ha alzato il muro e che è valsa tre punti importanti e fondamentali. Basterebbe questo per descrivere la prestazione di Gianluigi Buffon nel match di ieri contro il Bologna. L’estremo difensore ha dimostrato di poter dare ancora tanto alla Juventus. Lo sta testimoniando il suo rendimento.

Buffon, Maldini sempre più nel mirino

Ora Buffon ha in mente solo un traguardo e un obiettivo, ossia di raggiungere Maldini nel numero di presenze in Serie A. Con quella di ieri il 77 bianconero ha raggiunto quota 643 presenze. Il record di Paolo Maldini dista ora soltanto quattro partite. Un traguardo pienamente raggiungibile e che sta lì a dimostrare la grandezza del buon Gigi. In fondo è stato questo il motivo per cui è tornato alla corte della Vecchia Signora.

Un altro dato che descrive alla perfezione la carriera dell’estremo difensore sono le 904 presenze in gare giocate con tutti i club e competizioni. A 41 anni Buffon non ha alcun intenzione di fermarsi. Lo testimonia alla perfezione quella parata di ieri. Il portiere ha salvato la situazione con un vero e proprio miracolo, evitando un pareggio che avrebbe saputo di beffa. Insomma, la Juventus ha scoperto di poter puntare ancora su Buffon. D’altronde c’è chi, nonostante l’età che avanza e il tempo che passa, non tradisce mai.

