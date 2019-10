Calciomercato Juventus, sirene inglesi per Cuadrado

Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, ci sarebbero alcune squadre inglesi su Juan Cuadrado. Che futuro per il colombiano?

Juan Cuadrado è uno dei protagonisti più importanti di questi primi mesi della stagione della Juventus. Sarri ha deciso di puntare su di lui con convinzione, scoprendo nel colombiano un vero e proprio jolly. Il suo futuro però è ancora tutto da decidere e da stabilire, visto un contratto in scadenza nel giugno del 2020.

Calciomercato Juventus, interesse dalla Premier per Cuadrado

Nelle ultime settimane sono iniziate a filtrare voci su un possibile rinnovo di Cuadrado. Le sue prestazioni avrebbero infatti convinto la Juventus a proporre un prolungamento al 31enne, vista la sua duttilità e personalità. D’altronde sembrerebbe essere questa anche la volontà del calciatore, che vorrebbe continuare a vestire la maglia bianconera.

Vanno però tenute d’occhio alcune offerte e l’addio non può essere escluso a priori. Infatti, secondo quanto rivelato dai media inglesi, ci sarebbero alcune proposte provenienti dalla Premier League. Tra le pretendenti ci sarebbero anche Manchester United e Liverpool, oltre ad alcune squadre di seconda fascia. La Juventus però darebbe priorità al rinnovo. I prossimi mesi saranno senza alcun dubbio quelli fondamentali per decidere il futuro di Cuadrado. E questo molto probabilmente, a meno di colpi di scena, sarà in bianconero in quel di Torino.

