Juventus, De Ligt fallo di mano: era rigore? Parla Nicchi

Il fallo di mano di De Ligt in Juventus Bologna era rigore oppure no? Parla il presidente dell’Associazione Italia Arbitri Marcello Nicchi. Le sue parole.

Ha fatto davvero molto discutere il -presunto- fallo di mano di De Ligt in Juventus Bologna durante i minuti finali. In molti hanno gridato allo scandalo ma il VAR in tal senso è stato chiaro: non è penalty. In molti hanno dato la propria opinione ed uno di questi è senz’altro più autorevole degli altri: stiamo parlando di Marcello Nicchi, presidente dell’AIA. Ecco le sue parole.

Juventus Bologna, fallo di mano De Ligt: era rigore o no?

La risposta di Marcello Nicchi riguardo a De Ligt, se il suo fallo di mano fosse rigore oppure no. Il suo pensiero, infatti, è che il tocco di mano non fosse da fischiare, come giustamente è stato fatto. insomma, la decisione che è stata presa è stata secondo lui corretta.

Il presidente dell’AIA ha inoltre aggiunto che la scelta è stata presa dall’arbitro, alla fine di tutto. La VAR è uno strumento importante ma in fin dei conti il direttore di gara ha ancora molto potere.

