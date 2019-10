Maurizio Sarri ha criticato De Ligt dopo la sfida della Juventus contro il Bologna: contro il Lokomotiv Mosca in Champions League sarà panchina?

De Ligt non sta vivendo un inizio di stagione particolarmente semplice alla Juventus: il difensore centrale olandese classe 1999 sta vivendo un’annata, o almeno all’inizio, in salita e soprattutto per il fatto che la sua crescita non è lineare. Sarri lo ha criticato ma allo stesso tempo spronato a dare il massimo: le sue parole portano alla panchina contro il Lokomotiv Mosca?

Juventus, Sarri sprona De Ligt: le sue parole

L’allenatore della Juventus ha infatti dichiarato che non si deve preoccupare di fare autocritica, deve essere più libero di testa. Il ragazzo infatti sta facendo bene, benissimo considerando la difficoltà che normalmente ha un ragazzo di 19 anni.

Insomma il segreto è quello di smetterla di pensare di essere un giocatore che sta provando delle difficoltà ma, al contrario, di giocare serenamente. Il problema, quindi, è tutto di testa e non tanto di talento sul quale nessuno ha mai avuto mai niente da dire.

