Dybala, Juventus Lokomotiv: “Avevo bisogno dei gol”

Paulo Dybala ha parlato nel post partita di Juventus Lokomotiv: queste le parole dell’attaccante dei bianconeri, protagonista con una doppietta.

Protagonista e trascinatore. Non può che essere definita così la prestazione odierna di Paulo Dybala in Juventus Lokomotiv. L’argentino, grazie a una doppietta, ha permesso alla squadra di Maurizio Sarri di ribaltare lo svantaggio. Tre punti che portano quindi la firma indelebile della Joya.

Dybala, le parole dell’argentino nel post di Juventus Lokomotiv

Dybala ha commentato il match dell’Allian Stadium nell’immediato post partita ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Avevo molto bisogno di questi due gol. Oggi è stata una bella partita per me è per la squadra. Io ne avevo bisogno. Lo svantaggio? Abbiamo sofferto, ma abbiamo esperienza per giocare e vincere. Dobbiamo comunque continuare a lavorare. Noi siamo una squadra con esperienza e voglia. Possiamo dimostrare ancora molto”. Parole da leader quelle dell’argentino. Parole da trascinatore e da chi si è ripreso la scena.

