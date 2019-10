Juventus Lokomotiv Highlights, video e gol della partita di Champions

Juventus Lokomotiv Highlights, ecco i video dei gol della partita di Champions League tra bianconeri e russi valida per la terza giornata.

Sarà possibile guardare le migliori azioni della partita, cliccando qui. Una gara importantissima per i bianconeri che si presentano per cercare di ipotecare il passaggio al prossimo turno della competizione più importante d’Europa. Una competizione che la squadra bianconera non vince addirittura dal 1996 e che stasera dovrà onorare con una prova magistrale e di grandissimo livello.

Juventus Lokomotiv Highlights, il cammino fin qui

Juventus Lokomotiv Highlights per commentare la partita, terza del Gruppo di Champions League in cui i bianconeri sono partiti forte. Nel primo turno è arrivata una grossa delusione, perché a margine di una partita fantastica a Madrid contro l’Atletico è arrivato un 2-2. I ragazzi di Maurizio Sarri erano andati in doppio vantaggio con Juan Cuadrado e Blaise Matuidi. I colchoneros su due calci da fermo erano riusciti però a trovare un pareggio che sapeva di sconfitta.

Contro il Leverkusen nel secondo turno i bianconeri sono stati travolgenti col risultato di 3-0. La gara era stata aperta da un gol di Gonzalo Higuain al minuto 17. Il raddoppio l’aveva siglato all’ora di gioco Federico Bernardeschi, con Cristiano Ronaldo che metteva la ciliegina sulla torta al minuto 88.

Prossimo turno a Mosca

Juventus Lokomotiv Highlights, il prossimo turno sarà a Mosca con la quarta giornata della Champions League. La gara si disputerà il 6 novembre prossimo alle ore italiane 19.00. I bianconeri a quel punto dovranno lavorare per cercare di ipotecare il primo posto del raggruppamento. Staremo a vedere quale sarà il cammino dei bianconeri che cercano di raggiungere una vittoria che manca ormai da troppo tempo.

