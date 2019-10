Real Madrid, Zidane in bilico: c’è l’ipotesi Allegri

La situazione di Zinedine Zidane è sempre più complicata. In caso di esonero è sempre più forte la candidatura di Max Allegri.

Panchine in bilico. Nonostante siamo a fine ottobre, il destino di qualche allenatore è già appeso a un filo. I primi nomi che vengono in mente sono quelli di Solskjaer e di Zidane. E se il pareggio di domenica contro il Liverpool ha, quantomeno per ora, salvato la panchina del norvegese, discorso diverso in casa madrilena.

Allegri, il Real ci pensa in caso di esonero di Zidane

Il ko di sabato contro il Mallorca ha reso la situazione ancor più complicata. Zizou è sempre più in bilico. Il francese si giocherà molto probabilmente tutto nel match di Champions League contro il Galatasaray, in programma questa sera in terra turca.

Al suo posto, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il presidente delle merengues Florentino Perez starebbe pensando anche a Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus è in cerca di un nuovo incarico dopo il divorzio dal club bianconero. L’allenatore livornese, accostato nelle ultime settimane proprio al Manchester United, sarebbe già stato contattato per sondare la propria disponibilità. Insomma, il futuro del buon Max potrebbe decidersi a breve. Il suo ritorno su una panchina forse non è poi così lontano.

