Sami Khedira, Juventus Lokomotiv Mosca: cos’è cambiato da quest’estate

Sami Khedira in estate era considerato un esubero, uno scarto da cedere. Adesso, però, sarà ancora titolare in Juventus Lokomotiv Mosca. I dettagli.

Ha trascorso un’estate intera con le valigie in mano ma poi, dopo non aver ricevuto offerte soddisfacenti sotto il piano economico, un po’ controvoglia la Juventus ha deciso di farlo rimanere. Oggi, a distanza di pochissimi mesi, Sami Khedira è un vero e proprio pezzo da 90 dei bianconeri, o meglio: non ha mai smesso di esserlo. Ma cosa è cambiato dall’inizio della preparazione estiva?

Sami Khedira, Juventus Lokomotiv Mosca: cos’è cambiato?

Il motivo per il quale, anche stasera, Sami Khedira sarà titolare in Juventus Lokomotiv Mosca è molto semplice: è uno dei pochi al mondo di fornire un equilibrio a dir poco perfetto in qualunque squadra è inserito.

Il suo essere un metronomo di qualità, quantità e, soprattutto, di un’intelligenza tattica incredibile, fa la differenza in tutto e per tutto.

Sarri, dopo pochissime settimane di ritiro, lo ha di fatto tolto dal calciomercato: nonostante una carta d’identità un po’ ingiallita, infatti, il ragazzo è e rimane ancora oggi uno dei punti di riferimento di questa Vecchia Signora.

Staremo a vedere che cosa accadrà in questa partita e se sarà anche stasera decisivo. Il fatto più significativo del tedesco è, però, un altro: spesso tutto il suo lavoro sporco, quello di raccordo, difficilmente si vede. Anzi, al contrario spesso non viene proprio visto nemmeno dagli addetti ai lavori.

