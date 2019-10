Matthijs de Ligt, Juventus Lokomotiv Mosca: stipendio all’altezza del suo talento?

Matthijs de Ligt sarà titolare accanto a Bonucci in Juventus Lokomotiv Mosca. In molti si chiedono se il suo stipendio sia all’altezza del suo talento.

In estate è stato pagato una cifra davvero altissima: 75 milioni di euro + 10 milioni di euro di “bonus accessori” per farlo trasferire dall’Ajax, dove era leader indiscusso della difesa, alla Juventus. A Torino, però, complice un infortunio grave di Giorgio Chiellini, ha fatto davvero tanta, tantissima fatica. Data la sua giovanissima età, 19 anni, il suo stipendio di circa 8,5 milioni di euro netti all’anno è giusto? I tifosi se lo chiedono.

Matthijs de Ligt, Juventus Lokomotiv Mosca: età, stipendio, altezza

Come sappiamo Matthijs de Ligt è nato nel 1999 ma, nonostante la giovanissima età di 19 anni, è stato già un vero e proprio pilastro di una squadra come l’Ajax e, soprattutto della sua Nazionale, l’Olanda.

Allo stesso tempo, però, la maglia della Juventus sembra pesargli e non poco sulle spalle. Lo dimostrano i numerosi errori che, nel corso delle prime partite, ha commesso.

Certo, l’adattamento al calcio italiano è ancora lungo e di certo il suo lancio da titolare inamovibile di queste settimane complice, come già detto in precedenza, la rottura del crociato anteriore di Giorgio Chiellini, non ha di certo aiutato.

Allo stesso tempo, però, ai tifosi sorge un dubbio: de Ligt merita davvero questo ingaggio che lo colloca tra i veri e propri top player della Juventus? Al momento, dobbiamo dirlo, sembra un mezzo flop dal momento che alterna grandissime giocate a momenti di vuoto davvero importanti.

Sarri, però, predica calma ed i suoi compagni lo stanno aiutando e non poco. Insomma, sul suo talento nessuno ha mai avuto nulla da dire: ci vorrà del tempo, ma tutti gli addetti ai lavori sono sicuri di vederlo sbocciare in tutto per tutto.

