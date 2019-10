Juan Cuadrado, Juve Lokomotiv Mosca: la religione gli ha salvato la vita

Juan Cuadrado sarà schierato terzino destro in Juventus Lokomotiv Mosca. Il colombiano non ha mai nascosto la fede nella sua religione.

In più interviste ha sempre dichiarato che è stata proprio la fede nella sua religione a salvarlo: Juan Cuadrado sarà ancora una volta titolare in Juventus Lokomotiv Mosca. Il colombiano, infatti, sta stupendo sempre più in questa vecchia-nuova veste di esterno basso di difesa. In ogni intervista, inoltre, ha sempre dichiarato che con l’aiuto di Dio tutto è possibile e sembra essere, per lui, davvero così.

Juan Cuadrado, Juve Lokomotiv Mosca: figli, moglie, religione

In molti si sono chiesti quale sia la religione in cui crede l’ex attaccante di Fiorentina, Lecce e Chelsea: addirittura alcuni pensavano fosse Testimone di Geova, ma in realtà non è così.

Sappiamo, però, che il nazionale colombiano è sposato ed ha una bellissima moglie di nome Jessica Botero, con cui è sposato dal 2016 ed ha due figli: la prima si chiama Maria Angel, mentre il secondo, il piccolo di casa, si chiama Lucas.

Cuadrado esultanza: video ballo

Tutte le volte che segna non passa mai, di certo, inosservato: il balletto di Juan Manuel Cuadrado è sempre al centro dell’attenzione delle telecamere e dei tifosi. Come sappiamo, infatti, una delle più grandi passioni del terzino bianconero è proprio il ballo, un vero e proprio must per i sudamericani.

Ogni volta che mette a segno una rete, infatti, si cimenta in un balletto che fa scaldare ancora di più tutto lo stadio. Insomma, anche in questo il ragazzo non è mai banale.

Intanto, per chi se le fosse perse, ecco un video in cui vengono mostrate le migliori azioni ed i gol più bello di Juan Cuadrado con la maglia della Juventus:

