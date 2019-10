Video Inter Borussia Dortmund highlights: i gol e le immagini salienti della partita

Video Inter Borussia Dortmund: gli highlights e le immagini salienti del match di Champions League. Clicca qui per vedere la sintesi.

La sintesi di Inter Borussia Dortmund è davvero piena di emozioni, sorprese e continui colpi di scena. La squadra di Antonio Conte si giocava tutto nel match contro i tedeschi, dopo la sconfitta arrivata sul campo del Barcellona nel precedente turno.

Video Inter Borussia Dortmund: gol e highlights partita

I nerazzurri puntavano molto sulla spinta del proprio pubblico, che non sembra mancare mai in questo importante avvio di stagione dei meneghini. Di fronte però c’era un avversario di alto livello, reduce dalla bella vittoria in casa dello Slavia Praga. Insomma, a San Siro c’era in palio una gran fetta di qualificazione agli ottavi di Champions League. E la partita è stata frutto anche della sua importanza.

Come si può vedere e notare dal video highlights di Inter Borussia Dortmund, la sfida è stata molto avvincente e appassionante. Le due squadre hanno senza alcun dubbio dato tutto, facendo divertire gli spettatori, ma anche i tifosi che hanno seguito la sfida davanti alla tv. Gli uomini di Conte hanno comunque dimostrato personalità e carattere, un qualcosa che può anche andare oltre il risultato del campo. Un test importante e di altissimo livello quello con la squadra teutonica, che ha seguito quanto successo al Camp Nou contro il Barcellona. La crescita a livello europeo e internazionale passa irrimediabilmente da questo tipo di sfide e da avversari di questo livello.

