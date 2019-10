Video Salisburgo Napoli highlights: i gol e le immagini salienti della partita

Video Salisburgo Napoli: gli highlights e le immagini salienti del match di Champions League. Clicca qui per vedere la sintesi.

Salisburgo Napoli era un match fondamentale nell’economia nel gruppo E di Champions League, ma soprattutto per il futuro europeo della squadra di Carlo Ancelotti. Gli austriaci si sono però rivelati un avversario ostico e difficile da affrontare.

Video Salisburgo Napoli : gol e highlights partita

D’altronde gli uomini di Marsch hanno sempre dato il meglio tra le mure amiche. Alla Red Bull Arena si è vista ancora una volta tutta la qualità dei giovani talenti che tanto piacciono alle big europee, Szoboszlai e Haland su tutti. Gli azzurri però hanno provato a rispondere colpo su colpo, mettendoci grinta, determinazione e voglia.

Come si può vedere e notare dal video highlights di Salisburgo Napoli, la sfida è stata molto avvincente, emozionante, appassionante e ricca di sorprese e di colpi di scena. Le due squadre sapevano di giocarsi molto. D’altronde stasera c’era davvero in palio una gran fetta di qualificazioni agli ottavi. I partenopei, dopo la grande partenza contro il Liverpool, si sono un po’ complicata la vita con il pareggio con il Genk. La trasferta in terra austriaca non è stata certo tra le più agevoli e semplici, ma, se si vuole fare strada in Europa, queste sono le difficoltà da affrontare e da superare. Il Napoli lo sa e di certo vuole farsi trovare pronto. La crescita e la famosa asticella che si alza passa senza alcun dubbio anche da ciò.

